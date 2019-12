Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

innenriks

– Sjølv om vi reiser meir og blir stadig meir digitale, er det enno ikkje mogleg å nytte digitale tenester som krev pålogging med eID i eit anna land, sjølv ikkje i Norden. No har vi endeleg fått eit regelverk som skal gjere dette mogleg, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Tilpassing av dei tekniske løysingane er neste steg.

– Dette er ein milepæl i arbeidet med å gjere kvardagen enklare for borgarar og verksemder som treng tilgang til offentlege digitale tenester i eit anna EU- eller EØS-land. Det kan vere aktuelt i jobbsamanheng, for næringsverksemder, studiar eller for å få tilgang til helsetenester, seier Astrup.

No startar Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeidet med å tilpasse den nasjonale innloggingsløysinga ID-porten slik at innbyggarane òg kan få tilgang til offentlege tenester i andre EU- og EØS-land.

– Dette gjer det mogleg med sikker og effektiv digital samhandling mellom verksemder, innbyggarar og offentlege styresmakter over landegrensene. Dette opnar òg for ein europeisk marknad for andre typar digitale tillitstenester der Noreg ligg langt framme, seier Astrup.

