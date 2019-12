innenriks

– Han vart sett frå helikopter klokka 6.15, fortel operasjonsleiar Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

– Det ser ut til at scooteren hans har køyrt seg fast, og no i morgontimane går han ned frå fjellet. Redningsmannskap er på veg opp med scooter for å hente han ned, seier operasjonsleiaren.

Mannen drog ut på tur frå Skittenelv i Tromsø klokka 22 måndag kveld, og skulle berre vere ute ei times tid, ifølgje politiet.

