Såpeglatte vegar skapte ulykkesmorgon på Austlandet

innenriks

På E6 ved Vestby i Akershus saksa eit vogntog og hamna på tvers over vegen. Semitraileren tok med seg ein lyktestolpe før han stansa. Politiet melde i 9-tida at vegen blir stengd over noko tid.

I trafikkaoset på staden køyrde ein bil inn i ein putebil som dempar trafikken i sørgåande felt. Follotunnelen vart stengd i retning Oslo grunna ulykka. Det er skilta omkøyring via fylkesveg 151.

På Ringshaugstranda ved Tønsberg kolliderte ein personbil og buss. Vegen vart heilt stengd på ulykkesstaden. Ein mann i 30-åra vart lettare skadd og køyrt til legevakt. Politiet etterforskar kollisjonen.

E134 ved Strømsåstunnelen vart stengd grunna ei trafikkulykke mellom to bilar. Bilane var fjerna etter cirka ein halv time og politiet melder at vegen vil bli opna for vanleg ferdsel om kort tid.

Det er oppretta gult farevarsel og meteorologane ber trafikantane følgje med på vidare varslar.

(©NPK)