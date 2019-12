Politiet etterforskar drap etter funn av død mann i Lakselv – mann arrestert

innenriks

– Vi har arrestert ein antatt gjerningsperson og vil i løpet av ettermiddagen og kvelden gå i gang med taktisk og teknisk etterforsking på staden, seier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt.

Politiet fekk melding om ei hending like etter klokka 15.30 tysdag og rykte ut med alle tilgjengelege mannskap. Avdøde skal visstnok ha vorte knivstukke, opplyser politiet.

– Den antatte gjerningspersonen vart arrestert på staden, seier operasjonsleiar Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at det er sett i verk drapsetterforsking.

Skal ikkje vere familiær relasjon

Bilde frå staden viser ein mann som blir ført ut av eit bygg av politiet, ikledd ein kvit drakt og med hendene i handjern på ryggen. Det er likevel ikkje stadfesta at denne personen er den antatte gjerningsmannen.

Ifølgje lokalavisa iFinnmark er den antatte åstaden ein sosialbustad. Personen som bur i den aktuelle leilegheita, skal vere ein del av rusmiljøet i Lakselv, skriv avisa.

Pedersen opplyser at begge dei involverte er menn. Han vil ikkje opplyse om alderen eller nasjonaliteten deira, men stadfestar at politiet er kjent med identiteten deira. Det skal ikkje vere nokon familiær relasjon mellom dei to.

Ikkje formelt avhøyrt

– Førebels er ikkje den arresterte mannen formelt vorte avhøyrd av politiet. Han vart arrestert like etter klokka 16, seier Pedersen.

Den antatte gjerningsmannen har førebels ikkje fått utnemnt ein forsvarar, ifølgje operasjonsleiaren.

Ifølgje iFinnmark var det tysdag ettermiddag tre politibilar, to ambulansar og ein legebil på staden, og dessutan kommunelege og helsepersonell frå luftambulansen.

Lakselv er kommunesenteret i Porsanger kommune i Finnmark. På tettstaden bur det i overkant av 2.000 menneske.