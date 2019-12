Mona Høvset sluttar som kommunikasjonssjef i KrF

innenriks

Høvset meiner tidspunktet er godt, i og med at 2020 er eit mellomvalår.

– I omorganiseringsprosessen KrF no er inne i, synest eg òg at det er riktig å la ny organisasjon få setje seg med den som skal bli verande i posisjonen som kommunikasjonssjef, skriv ho på Facebook.

Høvset takkar for gode år i KrF og avviser at avgjerda har noko å gjere med den opprivande vegvalsprosessen i partiet for vel eit år sidan.

– Det har ikkje noko med vegval å gjere, skriv ho i ein SMS til NTB.

Høvset sluttar frivillig i jobben, seier generalsekretær Geir Morten Nilsen til nettstaden Medier24, som omtalte saka først.

Høvset gifta seg i fjor med partnaren sin Louise Hill-Vegsund, og paret vart vigd av KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold. Det skapte uro internt og krav om at Bekkevold måtte fråtre som KrFs familie- og kulturpolitiske talsperson på Stortinget. Det sa likevel KrFs sentralstyre nei til.

KrF valde i fjor haust etter ein opprivande intern konflikt å samarbeide med dagens regjering, noko som førte til at partileiar Knut Arild Hareide gjekk av.

Høvset har den siste arbeidsdagen sin 20. desember og seier sjølv ho ikkje har nokon ny jobb å gå til.

