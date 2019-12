Manshaus-rapport ferdigbehandla før årsskiftet

innenriks

Dei tre sakkunnige har hatt elleve samtalar med han, og dei konkluderer i rapporten som kom måndag kveld, med at 22-åringen er strafferettsleg tilrekneleg.

– Vi er ganske sikre på at vi vil klare å behandle ferdig rapporten før nyttår dersom vi klarer å halde vanleg saksbehandlingstid, seier leiar i psykiatrisk gruppe Gunnar Johannessen til NTB.

Påtalemakta vil be kommisjonen om å prioritere behandlinga.

– Ut ifrå tidlegare erfaringar med kommisjonen i saker der vi har bedt om prioritet, har eg ei forventning om at dei har behandla den ferdig før jul, seier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Philip Manshaus har erkjent å ha drepe den 17 år gamle stesøstera si i august i år og gjort terrorangrep på ein moské i Bærum kort tid etter drapet.

Fengselsstraff eller forvaring

Dersom retten kjem til at Manshaus er tilrekneleg, inneber det at han kan dømmast ein fengsels- eller forvaringsstraff.

I fengslingsmøtet 4. november grunngav påtalemakta kravet om framleis varetektsfengsling med faren for gjentaking.

Retten var samd med aktor i at forklaringa til 22-åringen i dette fengslingsmøtet sementerte gjentakingsfaren. Denne faren kan vere eit element som peikar mot forvaring.

Frist

Politiadvokaten seier at målet er at ho på det neste fengslingsmøtet 6. januar 2020 kan seie at saka er send til Oslo statsadvokatembete. Håpet er å få sendt av garde innstillinga til påtalevedtak før jul.

– Forsvararar og bistandsadvokatar har fått ein frist med å komme med krav om eventuell ytterlegare etterforsking. Så det kan framleis dukke opp nye ting, seier ho.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, seier til NTB at dei treng tid til å gå gjennom rapporten, og at dei neppe vil komme med noka fråsegn denne veka.

Advokat Elisabeth Hagen, som representerer Manshaus' stemor, seier at dei fekk kjennskap til konklusjonen tysdag morgon.

– Vi har diskutert dei ulike moglegheitene for å vere førebudde, men ein annan konklusjon ville vore vanskeleg å forstå, seier ho til NTB.

(©NPK)