Luftambulanseberedskapen forbetra i november

innenriks

Etter å ha levert ein beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetenesta HF i slutten av oktober Babcock å setje i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.

I november vart det derfor mellom anna sett inn eit ekstra kortbanefly for å styrke beredskapen i nord.

I tillegg valde helseføretaket å be Forsvaret om å hjelpe til med eit Bell helikopter stasjonert i Kirkenes på 24 timars beredskap.

Betring i nord

Det er særleg i nord at beredskapen har vore problematisk, og helseminister Bent Høie (H) tok i november til orde for at situasjonen ikkje var bra nok.

I Troms og Finnmark vart det i november levert 93,60 prosent beredskap med fly og 107,16 prosent beredskap medrekna helikopteret frå Forsvaret. For siste halvdel av månaden er den leverte beredskapen for denne regionen nesten 125 prosent medrekna ekstra fly og helikopter.

– Vi ser no at dei kortsiktige tiltaka som er sett inn har god effekt og at vi har fått betre beredskap etter at dei kom på plass. Vi er glad for at beredskapen no er i betring òg i Finnmark, seier administrerande direktør i Luftambulansetenesta HF, Øyvind Juell.

Jobbar med fleire tiltak

Forsvarets ambulanseoppdrag i Finnmark blir antatt å vare fram til 1. januar 2020. Samtidig blir det greidd ut om ei løysing med innleigde sivile helikopter kan ta vare på beredskapen i staden for at Forsvaret hjelper.

I ei pressemelding skriv Luftambulansen HF at det er for tidleg å seie når ambulanseflytenesta kan friskmeldast, men at Babcock no jobbar med tiltak for å heve leveransen. Fram til selskapet kan levere den avtalte beredskapen vil Luftambulansetenesta HF sikre at det finst annan tilgjengeleg beredskap for befolkninga.

(©NPK)