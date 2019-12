Krigshelten Ragnar Ulstein er død

innenriks

Ulstein døydde tysdag morgon. Det opplyser Ulsteins son Anders Ulstein til NTB.

Ulstein vart fødd 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal og var ein framståande motstandsmann under den andre verdskrigen.

Ulstein var løytnant i den britiske militæravdelinga Kompani Linge, som bestod av norske frivillige som skulle delta i britisk leidde operasjonar i Noreg under krigen og organisere, instruere og leie den norske motstandsrørsla.

Ulstein deltok under fleire operasjonar, mellom dei landgangen i Reine i desember 1941 og i ein sabotasjeaksjon mot eit forsynings- og troppeskip i Nord-Gulen utanfor Svelgen i 1943.

Frå hausten 1944 leidde Ulstein oppbygginga av heimestyrken med kodenamnet «Siskin» i Sogn.

Ulstein jobba etter krigen som journalist, sakprosaforfattar og statsstipendiat og skreiv fleire bøker om norsk deltaking i den andre verdskrigen. Han tok aktivt del i kampen for at dei norske fangane i tyske konsentrasjonsleirar skulle få erstatning frå Forbundsrepublikken Tyskland, og var sterkt engasjert i arbeidet for krigsinvalidane. Ulstein var òg aktiv politisk i Venstre.

Ulstein vart for innsatsen i krigen tildelt mellom anna St. Olavsmedaljen med to eikegreiner, Deltakarmedaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje og britiske Military Medal. For arbeidet sitt etter krigen er han tildelt Kongens fortenestemedalje i gull og Forsvarets heiderskors. Ulstein er for deltakinga i Tysklandsbrigaden tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjonar og Tysklandsbrigadens veteranmedalje.

