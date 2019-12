Dei sakkunnige meiner draps- og terrorsikta Philip Manshaus var tilrekneleg

innenriks

Konklusjonen i erklæringa inneber at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring. Dersom psykiatrane hadde komme til at han var utilrekneleg, ville det venteleg ha vorte lagt ned påstand om overføring til tvunge psykisk helsevern.

22-åringen samtykte i å underlegge seg ei fullstendig psykiatrisk undersøking utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

Dei sakkunnige har mellom anna tatt for seg den mentale tilstanden til 22-åringen på gjerningstidspunktet, noko som gir grunnlag for å slå fast om han er strafferettsleg tilrekneleg eller ikkje.

Varetektsfengsla til over nyttår

Manshaus vart måndag framstilt i Oslo tingrett for det femte fengslingsmøtet sitt. Politiadvokat Hilde Strand kravde han varetektsfengsla fram til 6. januar neste år, utan restriksjonar. Til NTB forklarte ho at grunnen til at dei bad om fem, og ikkje fire veker som det har vore tidlegare, er jul og nyttår.

Politiet vil etter planen sende innstillinga si til påtaleavgjerd i saka til statsadvokaten før jul. Innstillinga vil først gå til statsadvokatembetet som så sender den vidare til Riksadvokaten. Planen er at saka skal opp for retten i første halvdel av 2020.

Har ikkje erkjent straffskuld

Manshaus har erkjent å ha drepe stesøstera Johanne Ihle-Hansen (17). Ho vart funnen død i bustaden sin på Eiksmarka i Bærum 10. august.

Kort tid etter drapet drog 22-åringen til moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han byrja å skyte. Ingen vart skadde i skytinga. Han har òg erkjent denne handlinga, men ikkje erkjent straffskuld etter siktinga.

I retten har Manshaus gitt uttrykk for eit politisk synspunkt og motivet for dei handlingane sine.