Svenske dømt til ti års fengsel for to drapsforsøk i Oslo

Den samrøystes dommen fall i Oslo tingrett måndag. Mannen vart dømd for to drapsforsøk og eitt tilfelle av grov kroppsskade.

Straffa er eitt år kortare enn påstanden til aktor på elleve års fengsel. Den tiltalte erkjente seg delvis skuldig etter tiltalen.

Ifølgje tiltalen angreip 28-åringen dei tre mennene med kniv utanfor utestaden Rett inn Bar i Storgata litt over klokka 2 natt til søndag 10. februar. To av dei fornærma mennene vart stukke i buken, medan den tredje vart påført eit 10 centimeter langt kutt i høgre underarm.

I skjerpande retning legg retten vekt på at den no 28 år gamle mannen i 2012 vart dømd til tre års fengsel for grov mishandling i Sverige. Mannen er òg dømd for å inneha fleire hundre narkotiske tablettar.

28-åringen må i tillegg til fengselsstraffa betale til saman vel 700.000 kroner i oppreisning og erstatning til dei tre mennene.

