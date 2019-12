Solberg beklagar skattetabbe i Nav-saka

innenriks

Solberg seier til Dagbladet at ho er klar over at det kan bli stilt spørsmål om kjennskapet hennar til trygdeskandalen. Den 9. januar er det open høyring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saka.

Nav-skandalen vart meir omfattande fredag. Då stadfesta Skatteetaten at dei har funne 17.500 saker der folk har betalt tilbake ytingar frå Nav utan å få igjen skattepengane dei har krav på.

Skattedirektør Hans Christian Holte beklaga til dei dette gjeld, skriv NRK. No gjer statsministeren det same.

– Ja. Eg meiner vi skal beklage når det offentlege gjer feil. Her har det skjedd ein feil som direktoratet sjølv oppdaga då dei gjekk gjennom etterbetalingar. Skattedirektoratet har ikkje endra skatten raskt nok, seier Solberg til Dagbladet.

Ifølgje Skatteetaten dreier dei fleste tilfella seg om summar frå 500 til 5.000 kroner per person.

