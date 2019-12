Politiet har avdekt to nettverk i kongekrabbe-saka – 16 personar er sikta

innenriks

Det vart aksjonert mot fleire stader i Aust-Finnmark torsdag kveld og fredag morgon.

14 av dei sikta har vorte arrestert eller sikta dei siste to vekene, medan dei to siste vart sikta tidlegare i haust.

– Politiet har avdekt to ulike nettverk som er mistenkte for ulovleg fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe. Dei sikta ser ut til å ha hatt ulike roller i nettverka, der nokon har vore meir sentrale, og andre har hatt ein mindre og meir perifer rolle. Vi er tidleg i etterforskinga og vi presiserer at rollene og siktingane kan bli endra, seier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Politiet understrekar at det er eit stort sakskompleks med mange involverte, og at det derfor er for tidleg å gå ut med detaljar om kva dei sikta har forklart i avhøyr.

Tre varetektsfengsla

Tre av dei sikta er varetektsfengsla i fire veker.

Ein av dei, ein mann i 40-åra, er sikta for betydeleg ulovleg fangst og ulovleg omsetning. Ein mann i 50-åra er sikta for medverknad til ulovleg fangst, ulovleg omsetning og grovt heleri, og ein annan mann i 50-åra er sikta for omsetning og transport av ulovleg fiska kongekrabbe.

Alle dei andre er sikta for eitt eller fleire punkt om omsetning, fangst og transport, med unntak av ei kvinne, som er helerisikta.

Transportfirma

Politiet meiner transporten av kongekrabben har gått via eit transportfirma i Aust-Finnmark. Krabbane skal ha vorte selde i heile landet, til ein langt lågare pris enn lovleg omsett kongekrabbe. Kongekrabbetransporten skal ha gått føre seg i minst ti år.

Politiet gjennomførte ein aksjon mot eit forretningsbygg i Tana kommune fredag førre veke. Ifølgje Fiskeribladet var det vareterminalen til eit transportselskap politiet aksjonerte mot.

Same dag opplyste Kripos til NRK at eit transportselskap på Austlandet står sentralt i etterforskinga til politiet. Fleire av dei tilsette i selskapet er sikta i saka.

(©NPK)