Philip Manshaus i varetekt til over nyttår

22-åringen vart måndag framstilt i Oslo tingrett i det femte fengslingsmøtet sitt. Politiadvokat Hilde Strand kravde han varetektsfengsla fram til 6. januar neste år, utan restriksjonar. Ho seier til NTB at grunnen til at dei bad om fem, og ikkje fire veker, er jul og nyttår.

Han har tidlegare vorte varetektsfengsla fire gonger, kvar gong i fire veker. I dei tre første fengslingsmøta fekk påtalemakta òg medhald i restriksjonane dei kravde. Dermed sat han dei tolv første vekene i isolasjon med brev-, besøks- og medieforbod.

Sikta gjorde igjen nazihelsing i retten og stilte denne gongen med advokat Siri Langseth frå same advokatkontor som den første forsvararen sin, Unni Fries. Rettsmøtet var særs kort.

Politiet vil sende innstillinga si til påtaleavgjerd i saka til statsadvokaten før jul. Innstillinga går først til statsadvokatembetet som så sender henne vidare til Riksadvokaten. Planen er å få saka opp for retten i første halvår neste år.

Den sikta har erkjent å ha drepe den 17 år gamle stesøstera si i august i år og terrorangrep på ein moské i Bærum kort tid etter drapet.

Rapport frå sakkunnige

Fristen for avlevering av rapporten frå dei sakkunnige om sikta gjekk ut måndag. I 11-tida måndag hadde Strand enno ikkje fått rapporten frå dei tre sakkunnige Rita Lyngved, Anne Lill Ørbeck og Helge Haugerud.

– Konklusjonen vil bli kunngjord for media, men det er ikkje naturleg å kommentere noko ytterlegare frå erklæringa, seier ho.

Manshaus samtykte i ei fullstendig psykiatrisk undersøking. Politiadvokaten seier at dersom dei sakkunnige konkluderer med at han var tilrekneleg, kan han dømmast til fengselsstraff eller forvaring. Om dei kjem til at han var utilrekneleg, vil det venteleg bli lagt ned påstand om overføring til tvunge psykisk helsevern.

Dei sakkunnige har mellom anna tatt for seg 22-åringens mentale tilstand på gjerningstidspunktet, noko som gir grunnlag for å slå fast om han er strafferettsleg tilrekneleg eller ikkje.

Ferdig før jul

Politiadvokaten seier at dei har lagt opp til å vere ferdig med innstillinga si til påtaleavgjerd før jul.

– Vi har heile tida sagt at etterforskinga skal vere ferdig før jul, og at saka då skal sendast vidare til høgare påtalemakt, seier ho.

I og med at ho skal til Riksadvokaten, seier Strand at det naturleg nok vil gå noko tid før ei påtaleavgjerd vil vere klar.

– Dette er ei fristsak. Det betyr at domstolen har ein frist på seg til å få fastsett saka når innstillinga kjem inn. Vi har meldt at det er mest sannsynleg at ho vil komme opp for retten i alle fall i første halvdel av 2020.

