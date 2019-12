Oslo Børs starta desember med raude tal

innenriks

Dagens mest omsette aksje på Oslo Børs vart DNB, som fall med 1,29 prosent.

Aksjen blir tyngd av Økokrim-etterforskinga i samband med den islandske kvitvaskings- og korrupsjonssaka som involverer fiskerikonsernet Samherji. Økokrim ønsker å finne ut om det har skjedd noko straffbart i samband med Samherjis transaksjonar gjennom banken.

Ifølgje Dagens Næringsliv har verdien av DNB falle med over 10 prosent sidan midten av november.

På andreplass på omsetningstoppen hamna Telenor, som starta veka med nedgang på 4,3 prosent.

Norsk Hydro var tredje mest omsette aksje og gjekk ned 3,3 prosent etter at USA varsla at dei skal gjeninnføre toll på importen i landet av stål og aluminium frå Argentina og Brasil. Ifølgje Hydro vil ikkje tollen ha noko å seie for anlegget til selskapet i Brasil.

Måndag vart òg dei siste tala frå den amerikanske produksjonsindustrien (ISM) lagt fram. Tala viste at indeksen enda på 48,1 i november, medan det i forkant var venta at han ville stige til 49,2. Alle tal under 50 prosent viser at industrien opplever ein tilbakegang.

Oljeprisen var måndag ettermiddag 61,05 dollar fatet.

Ved dei tonegivande børsane i Europa vart det òg ein raud start på veka. I Frankfurt enda den tyske DAX-indeksen ned 1,8 prosent. Ned gjekk òg CAC 40-indeksen i Paris med 1,8 prosent. Ved 17.00-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å falle med 0,7 prosent.

(©NPK)