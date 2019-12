Nordmenn drog kortet meir enn ni millionar gonger på Black Friday

innenriks

Det er ein auke på nesten 3,5 prosent frå same dag i 2018 og ifølgje Nets dagen med mest kortbruk i Noreg nokosinne.

– For første gong er korta nytta meir enn 9 millionar gonger, seier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Noreg.

Betalingskorta vart brukte til å handle varer og tenester for over 3,8 milliardar kroner, noko som er 1,9 prosent opp frå i fjor, då det vart handla for rundt 3,7 milliardar.

Kortbruken er fordelt på BankAxept-kort, internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gåvekort.

Vipps-rekord

Netthandelen gjekk opp 12 prosent samanlikna med Black Friday i fjor. Samanlikna med ein gjennomsnittleg fredag vart det gjennomført 46 prosent fleire nettkjøp.

Vipps sette omsetningsrekordar både torsdag og fredag. Samanlikna med 2018 auka Vipps-omsetninga på Black Friday med 154 prosent.

Mange butikkar, både på nett og i fysisk format, utvida tilboda til å gjelde både dagane før og etter Black Friday. Black Friday-omsetninga auka ifølgje tal frå Klarna med 19 prosent frå i fjor, medan den andre vekehandelen auka med nesten 26 prosent.

Bømlo på topp

Ifølgje Klarna var Sogn og Fjordane det mest aktive fylket i netthandelen førre veke, medan Østfold var det minst aktive. Ein snittinnbyggar i Sogn og Fjordane handla 50 prosent meir enn ein snittinnbyggar i Østfold.

Dei tre mest aktive av dei 100 mest folkerike kommunane var Bømlo i Hordaland, Kvinnherad i Hordaland og Alta i Finnmark. Bømlo ligg åleine på topp, 37 prosent over snittet, medan Kvinnherad og Alta enda på delt andreplass, 31 prosent over.

(©NPK)