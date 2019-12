Lærer og elev skadd i samband med slagsmål på Oslo-skule

innenriks

– Ein elev ved skulen blir behandla av ambulansen for skadar han har pådratt seg etter å ha vorte utsett for vald. Han har truleg hjerneristing og mogleg brotskadar i ansiktet. Den tilsette med skadar i ein fot er ein lærar som gjekk imellom i slagsmålet, opplyser Oslo-politiet.

Politiet opplyser vidare at dei har kontroll på fleire personar, og at to personar har status som mistenkt.

– To av tenåringane, som ikkje er elevar på denne skulen, er mistenkte i saka, seier operasjonsleiar Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til TV 2.

