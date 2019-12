Frode Berg: – Glad for å vere heime

innenriks

– Eg er utruleg glad for å vere tilbake der eg høyrer heime, sa Berg til det frammøtte pressekorpset.

Berg heldt pressekonferansen for å gi lokale medium moglegheita til å stille spørsmål.

Sidan han landa søndag, har Berg treft familien og lokalbefolkninga. Folk har tatt han svært godt imot:

– Eg merkar det berre eg går i gatene i Oslo sentrum. Fleire har stoppa meg og gitt meg klemmer. Det er berre positivt, ikkje noko negativt, sa han.

Berg har sagt at han vil prate med lokalbefolkninga og forklare. Berg gjentok måndag at han kjenner seg lurt.

– Det var ein person eg stolte frykteleg på. Eg kjente han og visste kva han stod for. Han jobba i E-tenesta og spurde om eg kunne gjere han ei teneste neste gong eg drog til Russland. Hadde eg vorte fortald den gongen kva det gjekk ut på, hadde eg sjølvsagt ikkje reist for dei, seier Berg til NTB.

Berg vart brukt som kurer av E-tenesta, og han peikar på at han aldri har vore spion, sjølv om det var det han vart dømd for.

– Eg har aldri mottatt opplysningar eller treft andre personar i det heile. Eg har berre hatt ei adresse eg har sendt pengar til.

Han fortalde vidare at det er heilt vanleg at russarar ønsker pengar i kontantar når ein samarbeider over grensa.

Berg vart 15. november lauslaten etter å ha vorte dømd for spionasje og halde til nesten to år i russisk fengsel.

