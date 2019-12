Årsaka til ureina drikkevatn på Askøy ikkje funne

innenriks

Rapporten etter drikkevasskandalen er no lagd fram, skriv Bergensavisen.

Det blir at slått fast utbrotet av campylobacteriose kan knytast til drikkevatnet. Men ut over å peike på eit rikt dyre- og fugleliv i området, har ikkje Folkehelseinstituttet komme nærare sjølve smittekjelda.

– Regnskol og utvasking av avføring frå fuglar og dyr ned i høgdebasseng via sprekkar og små opningar er ei plausibel forklaring, står det i rapporten frå Folkehelseinstituttet og Mattilsynet som Askøy kommune har fått.

Tørke og regnskol

I forkant av utbrotet var det ein periode med langvarig tørke følgd av mykje nedbør. Det kan ha forårsaka at noko lak inn, ifølgje undersøkingane. Det blir vist til kartlegging av sprekkar og funn av innsig i taket på høgdebassenget.

– Utbrotet var avgrensa til ein avgrensa del av vassforsyningsnettet som får vatn frå det mistenkte høgdebassenget ved Kleppe, står det vidare.

To personar døydde og meir enn 2.000 personar kan ha vorte sjuke av å drikke vatnet. Utbrotet fann stad i perioden 1. til 14. juni. Dei første pasientane melde seg på legevakta 2.–3. juni, og utbrotet nådde toppen 6. juni.

Mangelfullt vedlikehald

Nesten alle pasientane fekk diaré, svært mange opplevde òg magesmerter, medan eit fåtal òg fekk oppkast. Haukeland universitetssjukehus opplyser at dei har påvist opptil 120 positive Campylobacter-prøvar.

Kleppe vassverk er eitt av tre i Askøy kommune, og det forsyner søre del av Askøy. 12.000 personar får vatn derfrå, og det ligg på berre 168 meters høgde.

Høgdebassenget vart bygt på 1950-talet og skulle vore fasa ut for lenge sidan. Det var framleis i drift fordi nødvendige og kostbare oppgraderingar har late vente på seg. Folkehelseinstituttet slår i rapporten fast at bassenget er gammalt og mangelfullt halde ved like.

(©NPK)