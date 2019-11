Svak auke i talet på arbeidsledige i november

innenriks

Talet på heilt arbeidslause ligg på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november. Viss ein ser på talet på heilt arbeidslause og arbeidssøkarar på tiltak, ligg talet på 2,7 prosent, viser tala frå Nav.

– Sjølv om tala viser svak auke for dei heilt utan arbeid denne månaden, har arbeidsløysa vore tilnærma uendra sidan april i år. Ho har dermed stabilisert seg på eit lågt nivå, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Til saman var 74.300 personar registrerte som heilt arbeidslause eller som arbeidssøkarar på tiltak hos Nav ved utgangen av november. Det er 5.300 færre enn i november i fjor. Tala er justerte etter eit brot i statistikken som følgje av ei innføring av forenkla registrering i november 2018.

Høgast tal i reiseliv og transport

Samanlikna med november i fjor, justert for brotet i statistikken, var talet på heilt arbeidslause lågare i dei fleste yrkesgruppene.

Arbeidsløysa var høgast innanfor reiseliv og transport. Der låg talet på 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Men framleis var det i desse yrkesgruppene der nedgangen har vore størst, i tillegg til ingeniørar og IKT-medarbeidarar.

Dei lågaste tala finst innanfor akademiske yrke og undervisning, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken

Færre arbeidslause på Vestlandet

Østfold hadde den høgaste arbeidsløysa i november, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følgjer Vestfold med 2,6 prosent. Sogn og Fjordane har lågaste tal med 1,3 prosent.

Det er færre ledige i dei fleste fylka samanlikna med november i fjor. Arbeidsløysa har gått mest ned på Vestlandet, og aller mest i Hordaland med ein nedgang på 18 prosentpoeng. Den relative auken var størst i Aust-Agder med oppgangen til 7 prosentpoeng.

Tala går ned i Oslo

9 367 personar eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er heilt arbeidsledige ved utgangen av november. Dette er ein nedgang på 297 personar eller 3 prosent poeng samanlikna med same tid i fjor.

Det er ein arbeidsløysenedgang i 8 av 15 bydelar i Oslo. Bydelar som har størst nedgang er Grorud, Stovner og Østensjø.

– Samanlikna med same tid i fjor har talet på heilt ledige gått ned med 93 personar eller 23 prosentpoeng i bydel Grorud, og det er gledeleg å sjå, seier Sonja Skinnarland, direktør i Nav Oslo.

Oversikta frå Nav over arbeidsledige er eitt av to sett med målingar som blir brukte for å registrere arbeidsløysa i Noreg. SSBs AKU-tal er den andre.

Medan Nav tel talet på registrerte ledige, baserer SSB seg på ein kvartalsvise intervjuundersøkingar. SSB-undersøkingane omfattar òg personar som søker arbeid, utan å registrere seg hos Nav.

