Svak auke i talet på arbeidslause i november

innenriks

Talet på heilt arbeidslause ligg på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november. Viss ein ser på talet på heilt arbeidslause og arbeidssøkarar på tiltak, ligg talet på 2,7 prosent, viser tala frå Nav.

– Sjølv om tala viser svak auke for heilt arbeidslause denne månaden, har arbeidsløysa vore tilnærma uendra sidan april i år. Arbeidsløysa har dermed stabilisert seg på eit lågt nivå, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Til saman var 74.300 personar registrerte som heilt arbeidslause eller som arbeidssøkarar på tiltak hos Nav ved utgangen av november. Det er 5.300 færre enn i november i fjor. Tala er justerte etter eit brot i statistikken som følgje av ei innføring av forenkla registrering i november 2018.

Oversikta frå Nav over arbeidsledige er eitt av to sett som blir brukte for å måle arbeidsløysa i Noreg. SSBs AKU-tal er den andre.

Medan Nav tel talet på registrerte ledige, baserer SSB seg på ei kvartalsvis intervjuundersøking. SSB-undersøkinga omfattar òg personar som søker arbeid utan å registrere seg hos Nav.

(©NPK)