Raja vil endre lova etter Stålsett-sikting

– Viss nokon gir ein asylsøkar i Noreg arbeid, sjølv om vedkommande ikkje har arbeidsløyve, bør ikkje konsekvensen vere fengsel, seier stortingsrepresentant Abid Raja (V) til NTB.

Raja seier han har Venstres stortingsgruppe med seg når han seier at dei vil fremme eit forslag i Stortinget om å endre lova slik at ein ikkje blir straffa for å tilsetje ikkje-returnerbare asylsøkarar utan arbeidsløyve.

Torsdag vart det kjent at politiet er ferdig med etterforskinga av Gunnar Stålsett, som sidan han pensjonerte seg som biskop i 2005, har hatt ein asylsøkar som ikkje kan returnerast, tilsett utan arbeidsløyve.

Saka er send til Oslo tingrett for å få sett av tid til rettssaka. Fordi Stålsett har erkjent straffskuld, er saka planlagd å gå som ei tilståingssak. Politiet ber om at han blir dømd til fengsel utan vilkår.

– Urimeleg

– Vi kan ikkje sitje stille og sjå på at Stålsett blir send i fengsel. Han har vore medmenneskeleg og human og hjelpt nokon slik at vedkommande kan livnære seg sjølv. Dette bør ikkje vere straffbart, seier Raja.

Venstre har lenge meint at alle som oppheld seg i Noreg, har rett til å ta arbeid. Forslaget har dei ikkje fått fleirtal for verken i regjering eller i Stortinget. Raja seier at det partiet vil endre no, er at det ikkje skal vere straffbart å tilsetje asylsøkarar.

– I den perioden asylsøkarar ventar på at søknaden blir behandla, er det betre at dei jobbar enn at dei får stønader. Fengsel bør ikkje vere konsekvensen for å gi nokon andre arbeid. Det er urimeleg, seier Abid Raja.

Raja håper å få saka i Stortinget før jul, slik at lovendringa skjer før ein dom i Stålsett-saka fell. Lovendringa vil då ha tilbakeverkande kraft.

SV-støtte

Også SV meiner at det må givast mellombels arbeidsløyve til ikkje-returnerbare asylsøkarar. SVs Karin Andersen skriv til NTB dei vil legge fram forslag i Stortinget 5. desember.

– No blir dei dytta ut i svart arbeid, og humane medmenneske som gir dei jobb der dei ikkje blir utnytta, blir straffa. Det er mykje farleg svart arbeid og sosial dumping som truar både ærlege bedrifter og lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk. Bruk politiet på det, uttaler Andersen.

Til NTB sa Gunnar Stålsett torsdag kveld at han stod i ein samvitskonflikt. Han sa at i saker som dette må menneskeverdiar testast mot lova. Han seier han ikkje angrar på det han har gjort.

Bryt prinsipp

Abid Raja erkjenner at han med forslaget bryt prinsippet om at politikarar ikkje skal blande seg inn i pågåande straffesaker.

– Det å dømme ein person til fengsel fordi vedkommande valde å tilsetje ein person som vil livnære seg sjølv, trur eg skurrar med rettsoppfatninga til folk, seier Raja.

– Eg er trygg på at mange av veljarane mine meiner at politikarar må bruke lovgivarmakta for å endre lova slik at han ikkje blir dømd, seier han.

