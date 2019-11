Overgrepssikta fotballdommar i Bergen har over 30 offer

innenriks

I juli i år vart mannen arrestert og sikta. Onsdag vart den overgrepssikta varetektsfengsla i åtte nye veker, skriv Bergens Tidende.

– Det er i overkant av 30 fornærma i saka, sa politiadvokat Christine Møen Wisløff til avisa.

I rettsavgjerda frå fengslinga på onsdag kjem det fram at Norges Fotballforbund (NFF) hadde eit møte med mannen i august 2018. I møtet vart eit varsel om upassande kommunikasjon mellom mannen og yngre dommarar tatt opp.

Dagleg leiar Knut Berge i Hordaland fotballkrets skriv til avisa at bekymringsmeldinga frå august i fjor var av ein annan karakter enn det som no har komme fram. Berge seier at mannen fekk halde fram med å dømme kampar «ettersom en dommer ikke har et varig tillitsforhold til spillerne i motsetning til eksempelvis en trener».

Ifølgje rettsavgjerda vart det halde møte om nye varsel mot mannen i mai og juli i år.

Dei forholda den tidlegare dommaren no er sikta for, vart fotballkretsen informert om 28. juni, ifølgje Berge.

«Den informasjon var av en slik karakter at vi umiddelbart tok kontakt med politiet, og politianmeldte forholdet så snart det var praktisk mulig.»

