Norsk sider smakte til gull i internasjonal konkurranse

innenriks

Ulvik Frukt & Cideri og Åkre Gård gjekk av med siger og tok gull i kategoriane «Modern Cider» og «Premium Carbonated Cider».

– Det er kjekt med heider, og at hardt og målretta arbeid gir resultat, seier Gjermund Åkre på Åkre gard.

Kjetil Widding, som er leiar for Siderklynga i Hardanger, seier at det ikkje er tilfeldig at det blir prisdryss på sider frå Hardanger.

– Produsentane frå Hardanger har eit sterkt fokus på kvalitet og samarbeid, og er rause mot kvarandre. Produsentane har eit felles ønske om å løfte kvarandre fram for å bygge fellesskap og framme merkevara sider frå Hardanger, seier han.

Totalt 190 produkt kjempa innanfor ni kategoriar, i ein konkurranse der 14 land var representerte, då Sagardoaren Lurraldea arrangerte internasjonal siderkonkurranse i San Sebastián søndag.

