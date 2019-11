Noreg i spissen for ny handlingsplan mot landminer

innenriks

Denne veka har Noreg vore vertskap for tilsynskonferansen for Minekonvensjonen, som forbyr all bruk av antipersonellminer.

600 deltakarar frå statar, FN og humanitære organisasjonar har deltatt på konferansen. 58 millionar miner har vorte fjerna sidan konvensjonen vart vedtatt for 22 år sidan, og no blir mineryddingsarbeidet trappa ytterlegare opp.

– Den nye handlingsplanen skal sørge for at alle statar innan kort tid vil kartlegge mineramma område og få på plass ein nasjonal plan for minerydding i tråd med internasjonale standardar. Dette skal gjelde òg i konfliktområde der ikkje-statlege væpna grupper har lagt ut nye, ofte improviserte, miner, noko som har ført til ei aukande mengde sivile drepne og skadde, etter mange år med nedgang, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Land der menneske jamleg blir ramma av miner, er ofte låginntektsland, som er avhengige av internasjonal støtte for å få hjelp i mineryddingsarbeidet. Den nye handlingsplanen, som gjeld for dei neste fem åra, legg i tillegg vekt på å gi personar med mineskadar tilgang til god helsehjelp og andre tenester.

(©NPK)