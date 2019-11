Næringsdepartementet held oppe konsesjon til koparutvinning i Kvalsund

innenriks

Saka vart behandla i statsråd fredag.

– Det er gjort ei omfattande og grundig vurdering av dei klagene som har komme inn. Klagene gir ikkje grunnlag for å endre vedtaket. Dei positive verknadene i lag med vilkåra som er sette for drifta, gjer at vi framleis vil gi driftskonsesjon, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på.

Stor motstand

Kopargruveprosjektet blir sett på som kontroversielt mellom anna i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund på grunn av konsekvensane det vil ha for reindrifta og miljøet.

Det er på det reine at prosjektet rammar to reinbeitedistrikt, og at gruveavfallet etter planen skal lagrast på botnen av Repparfjorden.

Sametingsrådet har saman med mellom anna Naturvernforbundet og Natur og Ungdom klaga vedtaket inn for Kongen i statsråd, men dei vann altså ikkje fram.

Større inntekter

– I ei heilskapsvurdering er det lagt vekt på at utvinning av kopar i Kvalsund kommune kan bidra til større eksportinntekter og større verdiskaping i norsk mineralnæring. Samtidig ser vi det slik at gruvedrifta og deponeringa ikkje vil få uakseptable verknader for miljøet. Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i regionen med nye arbeidsplassar og ny kompetanse, seier Isaksen.

Nærings- og fiskeridepartementet erkjenner at gruveprosjektet vil påverke reindrifta i området, men meiner utvinninga kan gjennomførast med tilpassingar som vil redusere verknadene.

Det vil bli innført tiltak for å ta omsyn til reindrifta, mellom anna med periodar med anten redusert aktivitet eller full stopp av drifta. I tillegg skal det førast systematisk kontroll med verknadene over tid.

