Gunnar Stålsett må møte i retten 19. desember

Det er TV 2 som først omtalte siktinga mot den tidlegare biskopen. Det er òg TV 2 som no melder om datoen for rettssaka.

Stålsett har hatt ein ikkje-returnerleg asylsøkar tilsett hos seg i fleire år. Det fortalde han om i eit intervju med Vårt Land i sommar.

– Eg tar siktinga til etterretning. Eg har erkjent forholdet i saka i avhøyr og er innstilt på å ta den straffa som måtte komme. Eg ser for meg at eg må sone ei fengselsstraff. Eg angrar ikkje i det heile, sa Stålsett til TV 2 i går.

Vårt Land har snakka med Stålsett fredag morgon. Han var ikkje klar over at det var fastsett dato for rettssaka då avisa tok kontakt. Likevel er han klar til å møte i retten i desember.

– Det må vere ansvaret til politikarane å endre på lover og forskrifter slik at dei kjem betre i samsvar med menneskerettane. Som samfunnsborgarar er det ansvaret vårt å påverke lovgivarane, seier han til avisa.

