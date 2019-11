Ein person alvorleg skadd i gasseksplosjon på Heimdal-feltet

innenriks

Dei to skadde er frakta med helikopter til høvesvis Stavanger universitetssjukehus og Haukeland universitetssjukehus.

Det var VG som først omtalte ulykka.

– To personar tilsett hos oss er skadde, der ein med alvorlege, men ikkje livstruande skadar, opplyser kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor til NTB fredag morgon.

I ei pressemelding skriv Equinor at dei vart varsla om ulykka klokka 18.06. To personar vart skadde i samband med at ei flyttbar gassflaske eksploderte. Det var 70 personar om bord på plattforma då det hende.

Eksplosjonen førte ikkje til ytterlegare materielle skadar.

Styresmaktene er varsla

Operasjonsleiar Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt seier til NTB natt til fredag at dei vart varsla klokka 19.10. Politiet sende taktiske og tekniske etterforskarar til feltet.

I pressemeldinga skriv Equinor at dei har varsla alle relevante styresmakter.

Ifølgje Stavanger Aftenblad vart Petroleumstilsynet varsla om ulykka torsdag.

– Vi følgde saka tett etter at vi vart varsla om henne torsdagen. Vi vedtok tidleg at vi vil setje i verk gransking og den startar vi med i dag, seier talsperson Øyvind Midtun til Aftenbladet fredag morgon.

Equinor sende støttepersonell

Ein person vart flogen frå plattforma til sjukehuset i eitt av helikoptera til Hovudredningssentralen. Den andre vart flogen med Equinors redningshelikopter, ifølgje pressemeldinga.

– Vi sende ut støttepersonell, eit traumeteam, til plattforma torsdag kveld for å følgje opp kollegaene til dei skadde, seier Eek til avisa fredag morgon.

Heimdal er eit gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlege delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensa mot britisk sokkel.

