DNB fall kraftig då Oslo Børs avslutta veka i raudt

innenriks

Heilt øvst i omsetningstoppen hamna DNB, som fall med heile 6,4 prosent.

Det skjedde dagen etter at det vart kjent at Økokrim opnar etterforsking for å finne ut om det har skjedd noko straffbart i samband med transaksjonar gjennom DNB gjort av det islandske fiskerikonsernet Samherji. Det islandske selskapet er blant anna skulda for å ha overført store beløp til namibiske tenestemenn. DNB er ikkje mistenkt for kvitvasking eller korrupsjon.

På andreplass hamna Equinor, som enda veka med ein nedgang på 0,9 prosent. Like bak hamna Telenor, som gjekk ned 0,2 prosent.

Pila peika andre veg for Mowi og Salmar, som kunne ta helg med ein oppgang på høvesvis 2,1 og 3,9 prosent. Både Yara (-1,1), Frontline (-2,3) og Norsk Hydro (-1) fall, medan det gjekk betre for Orkla (+0,7), Tomra (+3) og Bakkafrost (+1,6).

Nordsjøolja gjekk for snautt 61 dollar fatet fredag ettermiddag, 3,5 prosent over prisen ved handelsstart.

For dei tonegivande børsane i Europa vart det ei blanda avslutning på veka. I Frankfurt enda den tyske DAX-indeksen på staden kvil med 0 prosent. Også CAC 40-indeksen i Paris landa på staden kvil. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å falle med 0,7 prosent.

