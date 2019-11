491.000 moglege brot på arbeidsmiljølova ved sjukehusa

innenriks

– Dei absolutte tala er store, men tal frå mellom anna Helse vest viser at talet på moglege brot har lege jamt på litt over to prosent av vaktene sidan 2014. Dette nivået vart sett på som lågt av Arbeidstidsutvalet då dei vurderte tala frå 2014 i utgreiingsarbeidet sitt i 2015, seier helseminister Bent Høie (H).

Han har sendt ei omfattande oversikt til Stortinget over moglege arbeidsmiljølovbrot på dei fire helseføretaka i landet så langt i 2019. Totalt er det snakk om 491.082 lovbrot.

Tala er registrerte ved utgangen av oktober, med unntak av for Helse vest, som vart registrert i slutten av november.

Legg ein til grunn at det vil skje like mange lovbrot i årets to siste månader som resten av året, vil talet på lovbrot nå 580.000, noko som er det høgaste talet på minst fem år.

Det samla talet lovbrot var på 469.000 i 2016, 429.000 i 2017, og 526.000 i 2018.

Tala gjeld for alle yrkesgrupper ved sjukehusa, med unntak av legane, sidan dei etter tariffavtalane sine ikkje treng følgje arbeidsmiljølova.

Konflikt med forsvarleg behandling

Mesteparten av lovbrota så langt i år dreier seg om at tilsette ikkje får nok arbeidsfri før vakta si. Det kjem ofte av at dei kan få utrykkingar på heimevakter.

– Dette medfører at kviletida mellom arbeidsperiodane blir kortare enn kva lov og avtaleverket fastset, forklarer helseministeren.

Høie beskriv lovbrota slik i brevet sitt til Stortinget:

«Praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene viser at det kan oppstå situasjoner hvor hensynet til pasienter kommer i konflikt med det å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser. Lederne må i slike situasjoner alltid prioritere hensynet til pasientene.»

Han påpeikar at alternativet er å bryte påbodet i helselova om forsvarleg pasientbehandling.

– Det må likevel erkjennast at det blir gjort mange brot på arbeidstidsreglane der ein ikkje står i denne tilspissa situasjonen, skriv Høie i brevet, som er eit svar på eit skriftleg spørsmål frå ArbeiderpartietsTellef Inge Mørland.

Fleire brot på kvar hending

Høie understrekar at departementet har stilt krav til helseregionane om rutinar for å unngå brot på lova.

– Eg oppfattar at helseføretaka bruker store ressursar på dette arbeidet, og at dei gjennomfører eit betydeleg betringsarbeid, skriv han.

Han påpeikar òg at avvik i arbeidsplansystemet ved sjukehusa ofte genererer fleire moglege brot på fleire arbeidstidsreglar samtidig.

– Dette fører til at det blir registrert så mange som ti avvik på éi hending. I gjennomsnitt medfører eit brot på arbeidstidsreglane på éin vakt, til to registrerte brot på avgjerdene, ifølgje departementet.

(©NPK)