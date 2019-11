Utanriksdepartementet tar avstand frå SIANs koranbrenning

innenriks

– Sjølv om ei ytring er lovleg og innanfor ramma av ytringsfridommen, så må ikkje nødvendigvis norske styresmakter stille seg bak henne, skriv Holte i innlegget.

Laurdag 16. november sette representantar frå SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på eit eksemplar av Koranen under ein demonstrasjon i Kristiansand.

Handlinga har ført til reaksjonar både i Noreg og andre stader. Mellom anna tente demonstrantar i Pakistan på norske flagg i protest mot koranbrenninga.

Regjeringa tar avstand frå det å tenne på Koranen, på same måte som ho reserverer seg for retten til å ta avstand til andre lovlege ytringar dei er usamde med, skriv Holte.

Utanriksdepartementet understrekar at utan ytringsfridom er det ikkje mogleg å fritt praktisere trua eller religionen sin, og at dei to derfor heng saman.

– Ingen vanskelege samfunnsutfordringar blir betre av at vi sluttar å diskutere med kvarandre og heller går over til å provosere og hetse kvarandre, skriv han.

Vidare skriv han at Noregs ambassadør til Pakistan har formidla til Pakistans styresmakter at ytringsfridommen er eit grunnleggande prinsipp i Noreg, og at styresmaktene tar avstand frå handlinga.

