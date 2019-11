Stortinget knuser håp om Acer-omkamp

innenriks

Norsk tilslutning til EUs tredje energimarknadspakke og EUs energibyrå Acer vart vedtatt våren 2018. Det skjedde etter ein intens debatt og trass i åtvaringar frå krefter innan norsk fagrørsle og mange ordførarar.

Kritikarane meiner ei slik tilslutning inneber omfattande avståing av norsk suverenitet til EU og dessutan ein fare for høgare straumprisar for norske forbrukarar på sikt når europeisk energipolitikk blir integrert tettare. Det er likevel berre SV som støttar Sp-forslaget om ny stortingsbehandling av saka.

Venstres Ketil Kjenseth, som leiar Stortingets energi- og miljøkomité, meiner Sp-forslaget viser at partiet ikkje ønsker at Noreg skal vere ein del av eit større europeisk energisamarbeid som bidrar til å få ned klimautsleppa.

– Å øydelegge for internasjonalt kraftsamarbeid vil bidra til usikker tilgang til stabil kraftforsyning for norsk næringsliv. Dermed skaper Sp uvisse for arbeidsplassane i norsk kraftkrevjande industri, seier han til NTB.

(©NPK)