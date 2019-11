Solvik-Olsen held fram med samferdsel i ny jobb

innenriks

Forus PRT var først i landet til å teste ut sjølvkøyrande køyretøy på norske vegar.

Solvik-Olsen arbeidde som statsråd med å modernisere lovverket for å tillate autonome køyretøy. Tilsvarande utvikling vart gjennomført for skipsfarten med eigne testområde langs kysten for autonom skipsfart og ein eigen strategi for flygande dronar.

– Med stadig betre og meir fleksible tenester tilpassa individuelle behov trur eg at mange fleire kjem til å velje kollektive løysingar i framtida. Teknologi for autonome køyretøy vil styrke rolla til kollektivtransporten i transportsektoren. Eg er glad for å kunne bidra innan ein sektor med eit enormt potensial, seier Solvik-Olsen.

