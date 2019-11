Seks skadde då seks bilar kolliderte på E18

innenriks

Politiet opplyser til NTB at det skal vere personskadar på staden, men at omfanget av skadane er ukjende, men det er klart at seks personar er skadde. Hendinga skjedde klokka 12.05 torsdag.

Innsatsleiar Jon Terje Stäheli seier til VG at ingen er alvorleg skadd.

Politiet veit ikkje kor lenge vegen kjem til å vere stengd. Ifølgje Tønsbergs Blad er det allereie fleire kilometer lange køar på E18.

Det er svært glatt i området, og politiet i Søraust har ved fleire høve torsdag oppmoda bilistane i Vestfold om å køyre forsiktig.

(©NPK)