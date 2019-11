Politiet ber om at tidlegare biskop Stålsett blir fengsla

innenriks

Bakgrunnen for siktinga er at han sidan han pensjonerte seg i 2005, har hatt ein tilsett utan arbeidsløyve.

Stålsett stod sjølv fram og fortalde om det over 14 år lange tilsetjingsforholdet i eit intervju med Vårt Land i august i år.

Han forklarte at han ikkje frykta politiet for sin eigen del, men at han var redd for at den kvinnelege asylsøkaren skulle bli arrestert og tvangsreturnert dersom han hadde fortalt om forholdet tidlegare.

Politiet varsla overfor avisa at dei ville etterforske saka, og torsdag stadfestar politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2 at etterforskinga er ferdigstilt.

Saka er send til Oslo tingrett for fastsetjing av tid for rettssaka. Fordi Stålsett har erkjent straffskuld, er saka planlagd å gå som ei tilståingssak.

Ber om kortare straff

– Vi ber om ei kortare fengselsstraff utan vilkår, sett i lys av den lange perioden han har nytta ulovleg arbeidskraft, seier Meeg-Bentzen.

Politiadvokaten seier det vil bli eit tema i retten om Stålsett framleis nyttar ulovleg arbeidskraft. At han har erkjent straffskuld, vil gi han strafferabatt. Politiet har tatt omsyn til det i forslaget sitt til retten.

Stålsett var biskop i Oslo frå 1998 til 2005 og vart populær, mellom anna gjennom engasjementet sitt for homofile. Tidlegare har han mellom anna vore statssekretær i Kyrkje- og undervisningsdepartementet og formann i Senterpartiet.

– Dette er ei form for sivil ulydnad som eg tar ansvar for. Den rettar seg mot det eg oppfattar som ei umoralsk ordning, sa Stålsett til Vårt Land.

Ikkje første gong

Han er kjent med utlendingslova, og er klar over konsekvensane ei ulovleg tilsetjing kan få.

– Eg er villig til å ta den belastninga. Det er ikkje noko samanlikna med det papirlause har gått gjennom i fleire tiår i Noreg. Dei opplever frykt kvar dag, sa han i intervjuet.

Det er ikkje første gong at nokon ulovleg tilset papirlause, heller ikkje i full openheit. Arne Viste frå Sola vart i oktober dømt til eitt års fengsel på vilkår for å ha tilsett asylsøkarar utan lovleg opphald i Noreg. Han ankar dommen.

– Anken vil vere solid grunngitt i den uakseptable situasjonen for dei som ikkje kan returnerast, og halde oppe håpet om eit positivt rettsleg utfall, sa Viste då til Vårt Land.

I tillegg til fengsel på vilkår vart selskapet hans dømt til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner og dessutan inndraging av 1,4 millionar kroner.

Tingrettsdommaren skreiv i dommen at saka er ulikt frå andre liknande saker, og at retten var i tvil om kva som ville vere ei høveleg straff.

Også biskop emeritus Tor B. Jørgensen har hatt ein asylsøkar som ikkje kan returnerast, i jobb gjennom bemanningsbyrået til Viste.