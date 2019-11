Leiar i Unge Venstre forventar ny EU-debatt i Venstre

innenriks

Ifølgje Hansmark ligg forholda til rette for at det eldste partiet i landet på nytt endrar syn i ei sak som i si tid førte til at Venstre vart delt i to, melder Dagbladet.

– Det er eit fleirtal for EU i komiteen, men det er ikkje så overraskande. På dei siste fire landsmøta har det vore eit reelt fleirtal i salen. Men mange har stemt mot eiga overtyding fordi dei meiner det er feil tidspunkt å reise saka på. Det er eg usamd i, seier Hansmark til Dagbladet.

6. januar legg komiteen fram det endelege utkastet sitt til nytt prinsipprogram som landsmøtet i Venstre til våren skal ta stilling til.

Her vil òg brennbare politiske spørsmål som surrogati og aktiv dødshjelp bli drøfta, men EU-saka er ifølgje Hansmark den som vil skape størst debatt i partiet.

Ap og MDG tar i programma sine ikkje stilling til norsk EU-medlemskap, men seier spørsmålet skal avgjerast ved folkeavstemming.

I praksis inneber dette at Høgre no er åleine om å vere eit klart ja-parti på Stortinget. Nei-partia Raudt, SV og Sp nyleg fekk følgje av Framstegspartiet som klargjorde sitt nei-standpunkt i 2017.

(©NPK)