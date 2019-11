If kjøper Viking Redningstjeneste

innenriks

– If og Viking har samarbeidd i mange år, og passar godt saman. Avtalen sikrar eit endå tettare samarbeid, som vil vere ein fordel både for bileigarar og partnarane våre i bilbransjen, skriv konsernsjef Morten Thorsrud i If i ei pressemelding.

Viking skal halde fram som eit sjølvstendig varemerke, ifølgje pressemeldinga. If har kjøpt alle dei nordiske tenestene til redningstenesta.

– Dette gir oss tilgang til kompetanse, kapital og kundar, samtidig som Viking blir haldne oppe som eit sjølvstendig selskap og varemerke for å ta vare på nøytralitet og konkurransekraft overfor dei andre samarbeidspartnarane våre innan bil og forsikring, skriv konsernsjef Hans Petter Semmelmann i Viking Redningstjeneste.

(©NPK)