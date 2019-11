Havarikommisjonen tilrår tiltak etter dødsulykke på Rørosbanen

innenriks

Kommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane Nor setje i verk tiltak på usikra planovergangar der store køyretøy har avgrensa moglegheit til å posisjonere seg vinkelrett på planovergangen.

29. november i fjor omkom føraren av ein lastebil i ein samanstøyt med eit persontog på ein usikra planovergang på Bjøråneset mellom Atna og Koppang i Hedmark.

Siktsonene for denne typen køyretøy, i kombinasjon med at vegen ikkje var vinkelrett mot sporet, gjorde det vanskeleg å sjå toget. For slike køyretøy vil sjølv ein liten reduksjon i vinkelen mellom jernbanesporet og høgresida på bilen, redusere siktlinja mot sporet, skriv kommisjonen i rapporten sin.

Planovergangen var synleg på cirka 340 meters avstand for lokomotivførar, men for lastebilføraren går kommisjonen ut frå at toget var synleg på 25 meter avstand.

Lydsignalet frå toget vart gitt meir enn 500 meter før overgangen, og det er uvisst om lastebilføraren kunne høyre dette. For lokomotivføraren verka det som om lastebilen stod stille før planovergangen, men undersøkinga har vist at han køyrde med svært låg fart, heiter det vidare i rapporten.

(©NPK)