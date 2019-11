Fleire nordmenn positive til EU og EØS

innenriks

Det viser ei meiningsmåling som Sentio har utført for Klassekampen og Nationen.

Medan 60 prosent seier at dei ville stemt nei til EU-medlemskap, dersom det hadde vore folkeavstemming i dag, ville 28 prosent sagt ja. Det betyr at EU-tilhengarane står sterkare enn på åtte år.

Den sterkaste EU-motstanden finst blant Senterparti-veljarane. 86 prosent av veljarane seier at dei ville stemt nei, medan 8 prosent ville stemt for. Høgre-veljarane er mest positive. 47 prosent ville stemt for EU, medan 45 ville stemt imot.

Samtidig svarer 61 prosent at dei ville stemt ja til EØS-avtalen dersom det var folkeavstemming i dag, medan 20 prosent ville stemt nei. Meiningsmålinga viser at motstandarane av EØS-avtalen ikkje har stått svakare sidan 2012. EØS-avtalen står sterkast blant Høgre-, Ap- og MDG-veljarar, men svakast blant Raudt-veljarane.

Torsdag er det nøyaktig 25 år sidan folkeavstemminga der norske veljarar for andre gong sa nei til EU.

Målinga er gjennomført mellom 12. og 18 november. 1.000 personar er spurde.

