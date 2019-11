Etikkutval foreslår informasjonsplikt for næringslivet

innenriks

– Altfor mange varer som blir selde i norske butikkar, blir produserte under dårlege arbeidsforhold. Lønn ein ikkje kan leve av, manglande helse-, miljø- og tryggingstiltak, uanstendig arbeidstid og barnearbeid er blant utfordringane globalt, seier forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som torsdag fekk overlevert rapporten av utvalsleiar professor Ola Mestad.

Statsråden påpeikar at tvangsarbeid og anna arbeid som liknar slaveri, er utbreidd, og at dette er noko vi må kjempe mot.

– Globale leverandørkjeder er svært komplekse og spreier seg gjennom mange land. Det er derfor vanskeleg for forbrukarar og organisasjonar å få kunnskap om forholda der produkt blir produserte. Ei informasjonsplikt vil hjelpe oss med å ta gode forbrukarval, seier Ropstad.

Forbrukartilsynet blir utnemnt som handhevingsorgan, og skal kunne gi dagbøter til verksemder som bryt pliktene i lova.

Departementet vil no gå igjennom innspelet frå utvalet. Deretter vil rapporten bli send på høyring.

Kan gi bøter

Rapporten har tittelen «Åpenhet om leverandørkjeder» og undertittelen «Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger».

Større verksemder blir pålagde å offentleggjere aktsemdvurderingar med omsyn til menneskerettar. Forklaringa skal gi informasjon om risiko og tiltak mellom anna med omsyn til barnearbeid, tvangsarbeid og anna arbeid som liknar slaveri.

Verksemder som omset varer til forbrukarar, skal offentleggjere informasjon om produksjonsstader. Det blir opna for at sektorar og grupper av verksemder kan sleppe unna plikta.

To av dei ti medlemmene i utvalet, BI-professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen og berekraftsansvarleg i Virke Ellen Camilla Skjelsbæk Gramstad, meiner at openheit om produksjonsstader i praksis vil innebere ei ny rapporteringsplikt som ikkje er godt nok grunngitt.

Ditlev-Simonsen meiner vidare at det er viktig at lova er forma ut slik at det som blir pålagt verksemder, også blir nyttig og lønnsamt for desse i eit lengre perspektiv. Vidare at det er viktig at lovteksten er såpass klar at han ikkje kan misbrukast.

Kan ligge i front

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) ser fram til behandlinga av forslaget.

– Noreg har gått føre på mange område og innføring av ei etikkinformasjonslov er absolutt å ligge i front på eit område som skaper stort engasjement blant forbrukarar. Vi ser fram til behandlinga av forslaget, seier Henriksen til NTB.

Ho er opptatt av at informasjonsplikta gjeld heile verdikjeda, ikkje berre i førre ledd, men tilbake til første ledd.

Leiar i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, seier til NTB at organisasjonen foreslo ei etikklov allereie i 2015. Ho forventar at Ropstad følgjer opp ved å legge fram eit forslag til ei effektiv etikkinformasjonslov for Stortinget.

– Det har mykje å seie at utvalet i tillegg har gått endå lenger enn det opphavlege mandatet, i retning av ei menneskerettslov for næringslivet, understrekar Anja Bakken Riise.

(©NPK)