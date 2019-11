Durek Verrett: – Eg beklagar viss eg har støytt nokon

innenriks

I samband med at Durek Verretts omstridde bok blir gitt ut i Noreg likevel, har han late seg intervjue av NRK og VG.

Amerikanaren, også kjent som sjaman Durek, seier at Märtha Louise og familien hennar heile tida gir han rettleiing når han gjer feil.

– Så klart gir dei meg mykje visdom og hjelper meg med å forstå kulturen deira og lærer meg når åtferda mi ikkje er i balanse med det som eg no er tilknytt, seier Verrett til VG med tilvising til det norske kongehuset.

– Eg beklagar

Verrett seier han som amerikanar er vand til å snakke ope og vand til å uttale seg utan å bli forbunden med ein kongeleg familie. Han seier at han no tenker seg betre om når han stiller opp i media. Han seier likevel til VG at han trur han vil rote det til igjen.

– Plutseleg viser det seg at kvinna eg er forelska i, er prinsesse. Då kjem det plutseleg eit heilt sett med reglar eg ikkje hadde erfaring med, seier Durek Verrett til NRK.

– Eg beklagar om eg har støytt dykk med dei ekstreme tinga eg seier iblant. For eg lærer. Eg formar meg for å bli den eg kan bli for å forstå kulturen og folket, held han fram.

Endra avsnitt

45-åringen gjekk hardt ut mot norsk presse etter at boka hans vart stoppa. Han beklaga seinare utsegnene.

Fredag gir forlaget Lille Måne ut boka hans «Sjamanens reise». Cappelen Damm stoppa utgivinga av Verretts bok på grunn av etiske vurderingar.

Då Verrett skreiv boka, tenkte han ikkje på alle måtane det han skreiv, kunne oppfattast på, skriv NRK. Eit mykje omtalt kreftavsnitt i boka er endra.

– Eg seier ikkje at barn får kreft fordi dei er ulykkelege. Det eg seier er at vi har skapt eit giftig samfunn, seier han til kanalen og viser til at vi er bombarderte med teknologi, stråling og stress.

Han seier han har sett kva pressa skreiv om boka, og han meiner at når folk verken kjenner han eller historia hans med kreft, så kan ein trekke slutningar.

– Om eg hadde lese det eg las om meg sjølv i media, hadde eg òg tenkt at dette var talen til ein galen mann, seier Verrett til NRK.

Verrett vart kjent for nordmenn i samband med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at dei var eit par. Dette var like før dei starta foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fekk mykje kritikk i samband med turneen, som førte til at ho slutta å bruke prinsessetittelen kommersielt.

(©NPK)