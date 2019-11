Dommar skal bli gratis tilgjengeleg for alle

innenriks

Dei fire regjeringspartia vart i justiskomiteen på Stortinget tysdag kveld samde om å gjere alle rettsavgjerder tilgjengeleg for alle, skriv Aftenposten.

– I Noreg er alle lover opne for alle. Men dommar er òg ei veldig viktig rettskjelde. For å vite kva som er rett og gale, må vi vite kva dommar som er kunngjort, seier justispolitisk talsperson Peter Frølich for Høgre i ei fråsegn til NTB.

I første omgang skal det gjelde alle dommar i norske tingrettar, lagmannsrettar og Høgsterett.

Aftenposten skriv at Domstoladministrasjonen får i oppdrag å nedsette ei arbeidsgruppe som skal finne ut kva for nokre tekniske og reguleringsmessige detaljar som må endrast, og dessutan økonomiske rammer, for at tenesta skal kunne lanserast.

Prosjektet er løyvd 1,5 million kroner. Det vil dekke oppgåvene til arbeidsgruppa, og det resterande beløpet skal gå til sjølve gjennomføringa. Oppstart vil dermed vonleg vere våren eller sommaren neste år, seier Frølich til avisa.

