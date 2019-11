Ap-topp: Navs tilbakebetaling ei vedgåing av feil

innenriks

– Det eg tenker med ein gong, er at alarmklokka har gått ein stad i systemet sidan ho fekk tilbake pengane. Nokon skjønte at ein hadde tolka feil. Likevel heldt ein fram å fengsla folk – heldt fram med å behandle folk ulikt, seier saksordførar Eva Kristin Hansen (Ap) for Nav-saka i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget til Klassekampen.

– At Nav betalte tilbake dei pengane, er ei vedgåing, seier Hansen.

Onsdag skreiv Klassekampen om den 56 år gamle Stavanger-kvinna som fekk tilbake pengane etter at Trygderetten hadde slått fast at Navs tolking av regelverket var feil. Kvinna var i sin fulle rett til å vere i Spania medan ho fekk arbeidsavklaringspengar.

Sjølv om Nav innrømte feilen og betalte tilbake pengane til kvinna, heldt Nav fram å politimelde brukarar som hadde tatt med seg AAP, sjukepengar eller pleiepengar til utlandet. Den siste meldinga vart levert i april, tre månader etter at Nav vedtok å betale tilbake pengane til kvinna.

– Det kan jo verke som ønskt politikk. Sjølv om ein enkelte stader i Nav har anerkjent at ein har tatt feil ved å betale tilbake pengar, så har ein ikkje endra praksis, seier Hansen til avisa.

(©NPK)