Undersøking: 14.000 studentar rusar seg

innenriks

– ⁠ At så mange norske studentar brukar rusmiddel for å fremme eigne studieprestasjonar er svært urovekkjande, seier leiar Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO) om Sentios ferske undersøking om rusvanar blant studentar i Noreg.

Undersøkinga er gjort på vegner av NSO og Universitas, og viser mellom anna at 5 prosent av norske studentar seier dei brukar rusmiddel for å fremme eigen skuleprestasjon. Det svarer til i underkant av 14.000 studentar i Noreg, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Undersøkinga viser at 24 prosent av dei som svarte ja på spørsmålet om dei brukar rusmiddel for å fremme eigen skuleprestasjon, brukar amfetamin, medan 22 prosent gir opp at dei brukar cannabis.

Professor ved Senter for rus- og avhengnadsforsking (SERAF) på Universitetet i Oslo (UiO), Thomas Clausen, meiner det ikkje nødvendigvis er nokon samanheng mellom akademiske prestasjonar og inntak av rusmiddel.

– ⁠ Det er liten grunn til å tru at rusmiddelbruk generelt fremmar prestasjonar. At ein del brukar rusmiddel for å fremme presentasjon er uheldig, og vil for nokre kunne verke mot hensikta si, forklarer Clausen til Universitas.

