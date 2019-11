Suksesstraktaten i Antarktis ut på tynnare is

innenriks

Den internasjonale stormaktsordenen er ikkje like stabil som før, og oppslutning om internasjonale traktatar heller ikkje like solid som tidlegare.

– Vi kan ikkje lenger ta noko avtaleverk for gitt, heller ikkje dette. Verda er i endring. Stormakter utvidar interessesfærane sine og tar seg meir til rette, gjerne på kostnad av den etablerte internasjonalen rettsorden. Internasjonale avtalar blir brotne og blir sagde opp, seier professor i statsvitskap ved Nord universitet, Torbjørn Pedersen, til NTB.

Framleis suksess

For ti år sidan utropte han Antarktistraktaten til ein «fantastisk suksess» med eit regelverk som sikrar Antarktis som eit reint og harmonisk kontinent. Pedersen meiner framleis avtaleverket er vellykka, men han er meir uroleg enn for få år sidan.

– Samarbeidet om Antarktistraktaten er framleis ein fantastisk suksess. Avtaleverket bidrar til ro og stabilitet i sør. Traktaten sikrar at kontinentet blir brukt til fredelege formål og set ein stoppar for mellom anna atomprøvesprengingar og lagring av avfall. Traktatsystemet skal òg hindre mineralutvinning, seier Pedersen.

Mangelfull legitimitet

I 1959 vart dei tolv landa som hadde vore med i Det internasjonale geofysiske år, samde om legge usemjer til side og forvalte kontinentet i fellesskap.

Førsteamanuensis Øyvind Stokke ved UiT Noregs arktiske universitet har peika på at Antarktistraktatens internasjonale legitimitet er mangelfull. Han viser til at det berre er eit fåtal av statane i verda som har slutta seg til traktaten.

– Juridisk sett er det ikkje noko som kan hindre eit selskap frå ein stat utanfor traktaten i å starte mineralutvinning, eller å sende fabrikktrålarar til Sørishavet, har Stokke hevda.

Genistrek

Han meiner traktaten var ein genistrek då den vart underteikna midt under den kalde krigen.

– I dag lever traktaten litt meir farleg. Allereie i 2048 kjem første moglegheit til å oppheve mineralutvinningsforbodet. Fram til då må ein ha komme lenger i tanken om korleis å forvalte Antarktis, seier filosof Øyvind Stokke til NTB.

Ambisiøst Kina

I dag peikar både Stokke og den anerkjente newzealandske professoren Anne Marie Brady på Kina som den mest utfordrande aktøren i Antarktis. I boka «The rise of a new polar power» peikar Brady på eit langsiktig Kina med stormaktsambisjonar i polarområda. Ho viser til korleis kinesiske forskarar kartlegg olje, gass og mineral, og omtaler Antarktis som ein framtidig ressursbase.

– Kina har ein langsiktig agenda i polarområda. Mykje av det som lokkar Kina, er ikkje tilgjengeleg før om fleire tiår. For å gjennomføre ressursutvinninga blir kravd omfattande planlegging, koordinering og internasjonalt diplomati, skriv Anne Marie Brady.

Langsiktig planlegging

Professor Torbjørn Pedersen meiner det ikkje er noko akutt fare for Antarktistraktatsystemet. Han meiner stormaktene har interesse av å roe ned konfliktar og peikar på at den ekstreme plasseringa framleis gjer at utsiktene til økonomisk utvinning framleis er små. Klimaendringane kan vere med å endre dette og gjere attraktive ressursar tilgjengelege.

– Kina ser ut til å posisjonere seg for eit framtidig ressurskapplaup i Antarktis. Kinesarane planlegg som om forbodet mot mineralutvinning står for fall. Det er i beste fall langsiktig planlegging, for forbodet, som er nedfelt i ein tilleggsprotokoll, kan tidlegast reviderast i 2048. Ein revisjon vil dessutan krevje stor oppslutning blant traktatlanda, seier Pedersen til NTB.

