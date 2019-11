Stortinget stemmer over Raudts mistillitsforslag mot sosialminister Anniken Hauglie (H) onsdag kveld

innenriks

– Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har ikkje Stortingets tillit, heiter det i Raudt-leiar Bjørnar Moxnes' forslag.

Onsdag er det finansdebatt i Stortinget, noko som betyr at avstemminga om mistillitsforslaget truleg vil komme først seint onsdag kveld.

Moxnes har likevel ikkje klart å få med seg nokon andre parti på å krevje Hauglies avgang allereie no.

Omkvedet blant resten av opposisjonspartia er at det er for tidleg å gå for mistillit, all den tid trygdeskandalen no blir undersøkt av både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og eit uavhengig utval.

Raudt meiner likevel at Hauglies handtering av skandalen ikkje har vore tillitvekkjande, og skuldar henne samtidig for å la vere å svare på spørsmål frå opposisjonen og media om saka.

– Etter ei heilskapleg vurdering av ansvaret og handteringa frå statsråden meiner forslagsstillar at Stortinget ikkje kan ha tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, skriv Moxnes.

