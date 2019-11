Rimfrost vil skaffe krilfartøy til over ein milliard kroner

innenriks

– Vi har arbeidd i lang tid saman med norske fagmiljø for å utvikle teknologi som vil setje ein heilt ny standard for krilfiske i Antarktis, både når det gjeld berekraft, ressursutnytting og at det er klimavennleg, seier Stig Remøy, hovudeigar i Rimfrost.

Det 120 meter lange fartøyet blir det største fiskefartøyet som nokosinne er bygt av verftsgruppa Westcon. I designa, som er gjort av Kongsberg maritime er alle prosessar planlagt for å oppnå minimale utslepp og stor grad av gjenbruk i energiutnyttinga.

– Den maritime klynga på Sunnmøre og andre norske verksemder vil få oppdrag for nærare ein halv milliard kroner som følgje av bygginga, heiter det i pressemeldinga frå Rimfrost.

Fartøyet skal vere klart til bruk i 2022.

