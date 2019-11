Opposisjonen peprar budsjettet til regjeringa med kritikk

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre brukte Nav-skandalen til å gå til frontalangrep på regjeringas effektiviseringsreform (ABE) som pålegg offentlege etatar å kutte driftsbudsjetta med minst 0,5 prosent i året.

– Vi gjer ein stor feil dersom vi isolerer Nav-saka til ei feiltolking av ei EØS-forordning. For dette er samtidig ei forteljing om korleis altfor mange menneske blir makteslause i møte med eit stort system, sa Støre.

– Treng ny kurs

Ap-leiaren peikar på at ABE-kutt går ut over den offentlege velferda.

– Dette fortener ikkje nemninga reform. Det er ikkje sånn at det sit ein haug med ansiktslause og overflødige byråkratar der ute som kan høvlast bort. ABE er flate, uprioriterte kutt i tenestene. Kutt i tilsette: Dommarar, fengselsbetjentar, sjukepleiarar, slo Støre fast.

– Vi treng ein ny kurs. Dette handlar om ulike samfunnssyn. Men det handlar òg om pengar og prioritering. Det er feigt å kutte på denne måten, meiner han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) kritiserer på si side budsjetta til opposisjonen for å sprike i alle retningar.

– Men alle er samde om å auke skattar og avgifter. Det betyr auka utgifter for folk flest og er usosialt og distriktsfiendtleg, erklærte ho frå Stortingets talarstol.

Angrip CO2-avgift

Ap gjekk òg til angrep på den varsla auken av CO2-avgifta med 5 prosent for alle sektorar, også oljesektoren. Dei auka inntektene skal brukast til å senke andre skattar.

Ap-nestleiar Hadia Tajik meiner dette vil bety auka utgifter i millionklassen for mange bedrifter, noko som vil medføre kutt i arbeidsstokken.

– Utsleppa må ned, og vi må auke CO2-avgifta – men utan at folk må vere redde for å miste jobben, peika Tajik på, som vil behalde fritaket for bedrifter som bruker gass til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske prosessar og mineralogiske prosessar

Ho får støtte av Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi må ikkje innføre avgifter som berre rammar norsk næringsliv slik at arbeidsplassar blir flytta ut av Noreg, seier Vedum til NTB.

– Lurer befolkninga

Vedum skuldar samtidig regjeringa for berre å snakke om omstilling i festtalar.

– Befolkninga blir lurt til å tru at det skjer eit skifte, seier han og hevdar at norsk økonomi er endå meir oljeavhengig i dag enn for ti år sidan.

Vedum viser mellom anna til at underskotet på handelsbalansen i fastlandsøkonomien, altså unntatt oljeeksporten, no er på 252 milliardar kroner, 100 milliardar meir enn i 2013.

– Løysinga er å få opp meir industri, i første omgang i tillegg til olja. Men her har det reelt sett ikkje skjedd nokon ting. Vi treng ein ny industripolitikk, seier Sp-leiaren.

Statsminister Erna Solberg (H) forklarer delar av det auka underskotet med oljeprisfallet, som førte til ein kraftig nedgang for leverandørindustrien til oljesektoren

– Sviktar på klima

Også SVs Kari Elisabeth Kaski skuldar regjeringa for å svikte på klima.

– Det er heilt umogleg å sjå i budsjetta at dei tar klimakrisa på alvor. Vi ser kutt i fornybar energi i utviklingsland, bilavgifter som utliknar kvarandre, avgift på biodrivstoff og ein mangel på ny politikk og visjonar for omstilling av Noreg, slo Kaski fast.

– Regjeringas budsjett styrer mot å bryte klimamåla for 2020, og prognosane seier at Noreg ikkje kjem til å gjere dei heilt nødvendige utsleppskutta innanlands innan 2030 heller, seier Kaski.

