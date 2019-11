No kjem vinteren for fullt

innenriks

Vinteren er i full ferd med å bre seg over heile landet. Etter fleire veker med gråvêr, regn og tåke blir det meldt om snøbyer inn mot helga både på Austlandet, Vestlandet, i Midt- og Nord-Noreg.

– På Austlandet får vi nye rundar med nedbør i morgon. Det har vore mykje grått og stussleg vêr i det siste, men det blir litt lågare temperaturar innover mot helga. Nedbøren går over til snø ganske mange stader etter kvart, fortel vakthavande meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NTB.

5 til 15 centimeter med snø

Ho opplyser at det meste av nedbøren i Agder og Østfold vil komme som regn, men for resten av austlandsområdet sør for Lillehammer er det venta 5 til 15 centimeter med snø. Dette kan gi trøbbel i trafikken, og snøvarsel for torsdag er sendt ut for Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og Hedmark.

Bilistar blir tilrådde å rekne noko ekstra tid til transport og køyring.

Berger peikar likevel på at det i helga ser ut til at nedbørsmengdene blir mindre for heile austlandsområdet, samtidig som temperaturane blir gradvis lågare. Somme stader kan gradestokken krype ned til -10.

– Det er til og med moglegheit for sol! Kanskje allereie frå fredag vil det bli lettare vêr og skydekke, seier Berger.

Snø og farevarsel òg i vest

Folk på Vestlandet og i Midt-Noreg kan òg finne fram snøskuffen, då det er venta mykje snø nærare helga.

Frå fredag er det sendt ut farevarsel for Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– På dei sørlegaste delane av Vestlandet, sør for Nordfjord, så vil det blåse og det kjem byer på kysten, men desse blir mindre lengre inn i landet. Temperaturmessig vil det liggje rundt omkring null grader inn mot helga, seier Berger.

Kald vind i nord

Det er òg sendt ut farevarsel frå laurdag om nedbør i Troms, Nordland, og kyst- og fjordstrøka i Vest-Finnmark.

Berger seier at Aust-Finnmark slepp litt billegare unna med mindre nedbørsmengder.

– Det er snakk om eit lågtrykk som ligg oppe i nord, og som fører til ein kald nordvestleg pålandsvind. Då blir det snøbyer, og det vil blåse periodevis langs kysten, seier Berger.

Det er òg meldt om ein god del vind på Spitsbergen gjennom helga.

– Viss ein tenker på effektive kuldegrader, kan det bli ganske kaldt. Dette gjeld òg for fastlandet, der det er mykje vind og låge temperaturar, seier Berger.

