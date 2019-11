NAF: Rygg bilen inn på parkeringsplassen på Black Friday

innenriks

– Rygg inn, det gir mykje betre oversikt når du skal ut igjen, og du unngår uhell, seier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgivar i NAF.

I fjor vart det registrert 498 skadar på Black Friday knytt til ulykker som typisk skjer på parkeringsplassar, mellom anna etter rygging eller påkøyring på parkerte køyretøy.

Black Friday går av stabelen førstkommande fredag, 29. november.

– Det er forståeleg at mange tenker praktisk ved at bagasjerommet skal vere meir tilgjengeleg, men rygger du inn er det mykje meir oversiktleg å køyre forsiktig ut med fronten først når du skal heim igjen, seier Sødal.

Han oppmodar folk òg til å tenkje over at skal vere litt plass igjen bak i bilen, slik at ein lett får inn posane i bagasjerommet etter handleturen.

