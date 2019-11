Minnepinnar til Frode Bergs advokat forsvunne

innenriks

– Eg har ei oppleving av at dette har samanheng med Frode Berg-saka, seier advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Sidan Risnes vart advokat for den tidlegare grenseinspektøren, som vart fengsla i Moskva i desember 2017, har det vore mellom fem og ti tilfelle der hjørne på brev sendt i posten til advokatfirmaet har vorte klipt av.

Ved fleire høve har òg minnepinnar med saksinformasjon, mellom anna frå politiet, ikkje lege i konvoluttane adressert til Matrix Advokater.

– Slikt skjedde ikkje før denne saka dukka opp, seier Risnes.

Veit ikkje kven som står bak

Risnes nemnde første gong tilfella med minnepinnane i eit portrettintervju med Dagens Næringsliv laurdag.

– Det er eigentleg ikkje noka anna særleg moglegheit enn at dette vart gjort av ei utanlandsk etterretningsteneste, er Risnes sitert på.

Overfor NTB er han mindre kategorisk.

– Eg har ingen føresetnad for å meine kven som har gjort dette, seier advokaten.

– Trur du det kan vere utanlandsk etterretning?

– Det veit eg ikkje.

– Trur du utanlandsk etterretning kan ha folk i Posten som har gjort dette?

– Det veit eg heller ikkje.

Politimelde forholdet

Risnes seier at han ikkje forstår kva hensikta med å stele minnepinnane kan ha vore, dersom det er det som har skjedd.

– Det verkar ikkje særleg logisk, men eg har ikkje opplevd dette som farleg eller forstyrrande. I dei tilfella det har skjedd, har vi gjort sender oppmerksam på det og fått ein ny, så det har ikkje vore vanskeleg på noko vis, seier han.

Ifølgje Risnes vart saka meld til politiet andre eller tredje gongen det hende, men saka vart lagt bort.

– Eg antar at det er vanskeleg å finne ut av, seier Risnes.

Ukjent for Posten

Advokaten har nemnt saka munnleg for Politiets tryggingsteneste, men har ikkje vore i kontakt med Posten om dette.

Postens pressesjef John Eckhoff seier til NTB at dei ikkje kjenner til tilfelle der utanlandsk etterretning har gjennomført tjuveri frå post i Noreg eller at tilsette i Posten arbeider for utanlandsk etterretning.

– Postens tryggingsavdeling har god kontakt med norsk etterretning, og vi er ikkje kjente med at noko slikt skal ha funne stad, seier han.

Pressesjefen forklarer at det svært sjeldan blir stolen ting frå brev som blir sendt med posten.

– Vanlegvis kjem innhald til rette etter kvart. Det kan hende at konvoluttar blir øydelagt under maskinell sortering. Dette skjer spesielt med minnepinnar og nøklar som blir lagt rett i konvoluttar, og som kan bli klemt ut av maskinene. Gjenstandar utan kjend adressat blir tatte vare på i seks månader før destruksjon, seier pressesjef John Eckhoff.

(©NPK)